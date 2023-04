Masters 1000 de Madrid : un ou deux matchs en plus pour le vainqueur

Par rapport à l’année 2022 et les saisons précédentes, le futur lauréat du Masters 1000 de Madrid, qui commence cette semaine, devra fournir un plus grand effort et donc relever un défi plus important pour soulever le trophée offert au vainqueur. Pourquoi ? Suite à la mise en place de la nouvelle réforme de l’ATP, les tournois de Madrid, Rome et Shanghai ne vont plus se disputer sur une semaine mais bien sur douze jours comme ceux d’Indian Wells et de Miami. Le plus grand changement que cela va impliquer, c’est la taille du tableau principal. Là où dans le passé 56 joueurs se retrouvaient sur la ligne de départ, 96 athlètes entameront le tournoi dès ce mercredi. Une aubaine pour tous les joueurs qui se trouvent entre le top 50 et le top 80 au ranking de l’ATP puisqu’ils reçoivent l’opportunité de participer à un des plus grands événements tennistiques de l’année avec à la clé l’occasion d’y décrocher des précieux points mais aussi un prize-money en adéquation avec le prestige de l’épreuve. Du côté de l’ATP et des organisateurs, l’objectif de cette mutation est assez simple à comprendre : augmenter les profits. Un deal où tout le monde trouvera son bonheur.