Rafael Nadal et Alexander Zverev bientôt éjectés… du top 100 ?

Déjà éjecté du top 10 après y avoir été présent depuis 2005, l’Espagnol continue de perdre des points. Dans une dizaine de jours, les 180 unités obtenues suite à son quart de finale à Madrid l’an dernier seront perdues, ce qui pourrait le faire perdre encore une petite place (sans énorme surprise).

À Monte-Carlo, ce ne sont “que” 90 points qui seront en jeu donc il n’aura pas grand-chose à perdre même en cas de non-participation. Par contre, le voir à Roland-Garros relève d’une nécessité absolue pour lui. Y prester également. L’équation est simple : s’il ne s’aligne pas à Rome et à Paris, il se retrouvera avec 445 points au classement ATP à l’issue de la quinzaine française. Un tel total le placerait actuellement à la… 135e place mondiale !

Zverev dans une situation similaire

S’il est bien sur les courts, Alexander Zverev est dans une position pas très différente de son aîné. Revenu en janvier après sa terrible blessure à la cheville lors du dernier Roland-Garros, l’Allemand est encore assez loin de son niveau d’antan malgré quelques prestations encourageantes. Malheureusement, ce n’est pas cela qui rapporte des points.

À Madrid, il doit ainsi défendre les 600 points de sa position de finaliste l’an dernier avant d’en avoir 360 à Rome et 720 à Roland-Garros où il avait été éliminé en demi-finales. Un total de 1680 points sur 2140, soit 78,5 %. Les prochaines semaines seront donc cruciales pour le natif de Hambourg. Seizième à l’ATP, Zverev recule déjà virtuellement de sept places si on ne prend pas en compte les points de Madrid.

Si on lui enlève les points des trois tournois sur terre, il se retrouve seulement 127e à l’ATP avec 470 points. Bien sûr, au contraire de Nadal, on est certain qu’il pourra prendre des points et n’en a besoin que d’une centaine environ pour être assuré de rester dans le top 100 à l’issue de Roland-Garros. Un total qui ne devrait pas être compliqué à aller chercher pour lui en trois tournois.

Pourtant, à l’image de Nadal, cela ne sera pas si chose aisée, d’autant que la chute au classement le contraint à se coltiner des tableaux plus compliqués et potentiellement face à des gros calibres en début de tournoi.

Pour l’un comme pour l’autre, la situation diffère dans les faits mais une chose est claire : la fin de la saison sur terre battue sera cruciale pour leur futur à court et moyen terme.