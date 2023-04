Toni Nadal évoque le Roland-Garros de Rafael Nadal : “S’il passe en 2e semaine, il fera partie des favoris”

À lire aussi

”Il ne manque pas grand-chose à Rafael. Il est en train de se soigner mais il était trop tôt pour Madrid”, a indiqué Toni Nadal, oncle et entraîneur de Rafa à TVE ce mardi.

Concernant Roland-Garros, Toni Nadal a ajouté que Rafa n’y arrivera pas “avec une très bonne préparation”.

”On ne doit pas se voiler la face. Je crois qu’il n’a plus disputé de match depuis le 10 janvier. Et avant cela, il n’avait pas beaucoup non plus en tournoi. Mais je crois aussi que Rafael est capable de revenir en forme rapidement. Cela dépendra aussi du tirage au sort. S’il a la chance d’avoir un début de compétition accessible à Paris, il fera alors partie des favoris en seconde semaine. En première semaine, il n’aura pas ce statut.”