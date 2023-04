Zidane : “Le padel a un bel avenir devant lui”

Durant un demi-siècle, il n’était la propriété que de deux nations : l’Espagne et l’Argentine. Encore aujourd’hui, le top 60 mondial est composé de… 57 stars issues de ces deux nations.

Depuis une dizaine d’années, le padel a essayé de se trouver des visages. Un Fernando Belasteguin, le Roger Federer du padel, fait partie de ses légendes vivantes. Mais, il n’était pas reconnu dans la rue. Alors, la discipline s’est trouvé de nouveaux ambassadeurs. Des visages connus pour d’autres raisons : Zidane, Ibrahimovic, Messi, Neymar, Federer, Wawrinka, Hazard, Carrasco, les sœurs Williams… À travers de courtes vidéos, ils ont influencé des millions de pratiquants en herbe. Aujourd’hui, certains fans de tennis sont prêts à se mettre au padel pour imiter… Federer.

Pourquoi un tel engouement de la part de ces célébrités dans d’autres disciplines ? Certains y voient un business en développant des académies et des centres. D’autres y recherchent une discipline pour évacuer la pression en famille ou avec des amis. Sport très accessible, il offre une maîtrise immédiate. En plus, le padel exige une excellente communication avec son partenaire ainsi qu’une coordination haut et bas du corps sans oublier le sens du positionnement. Il n’est pas rare de voir les footballeurs jouer au padel durant les stages de préparation en été et en hiver.

Parmi les footballeurs, Zinedine Zidane est incontestablement le plus grand fan de padel. Il a lancé une chaîne de clubs estampillés du logo “Z5” en France (Aix-en-Provence et Istres) et en Italie (Turin). Sans renier le football, il assume sa nouvelle passion qu’il espère même voir dans la liste des sports olympiques un jour.

L’idylle a démarré par un coup de foudre il y a 8 ans déjà. Zizou coachait le Real Madrid. Il est entré dans la cage avec des amis et des membres de la famille. Il ne l’a plus jamais quittée. “En Espagne, c’est le sport national après le football”, confie-t-il dans Instinct Padel. Joueur de droite, il a vite multiplié les sessions au point de jouer plusieurs fois par semaine.

Il n’a pas peur d’utiliser son nom pour promouvoir cette jeune discipline née au Mexique un peu par hasard. “Le padel, c’est un sport facile d’accès, dit ZZ. Tu peux affronter des adversaires de tous les âges ou sexes. C’est pour cela que je suis fan de ce sport. J’ai 50 ans. Être sur un terrain de foot devient plus compliqué. Au padel, c’est un peu comme le tennis, mais en moins technique. On apprend vite. On s’amuse vite. Je vois un bel avenir au padel.”

Le padel l’aide à s’entretenir. “J’essaye aussi de manger sainement et de pratiquer un peu de sport.” Il court deux ou trois fois par semaine. Il joue un peu au foot et un peu plus au padel.

Sur le circuit du World Padel Tour, il regarde plus attentivement Alé Galan qui est numéro un mondial avec Juan Lebron. Le Français regarde avec plaisir les matchs ou des points sur son téléphone. “Je suis quelqu’un qui observe beaucoup. Quand je les regarde, j’apprends. Quand j’ai joué avec Alé pour l’inauguration de mon centre à Aix, j’ai écouté ses conseils. Il voulait que je joue plus en finesse et plus en contrôle.”

Neymar a fait construire des terrains chez lui

Le Brésilien Neymar connaît trois de ses compatriotes qui figurent dans le top 60 mondial. Lui, il est devenu accro à la cage au point d’en faire construire dans sa villa au Brésil. Ronaldo, Totti, Iniesta, Casillas, Beckham, Klose, Kluivert ont tous été aperçus avec une raquette. Messi aussi. Lors d’une interview pour le média argentin Olé, il confiait sa passion secrète. Il recherche le plaisir et la détente entre ses matchs. “J’aime bien le padel. Je regarde aussi le tennis. Je joue souvent avec Pepe Costa. Je cours et lui, il fait le reste, analyse-t-il modestement. Je ne joue pas si souvent, car j’ai des matchs tous les trois jours.”

"Je cours et lui, il fait le reste."

Mais, le plus impliqué avec Zidane est une légende suédoise, Zlatan Ibrahimovic. Il n’est pas étranger au fait que la Suède a été le n°1 du padel en Europe du Nord. Ses centres “Padel Zenter”, se multiplient au rythme de ses buts depuis 2018. De Suède en Italie, il a déposé sa marque avec cette volonté de faire du business et la promotion d’une discipline dont il raffole. Comme de nombreux footballeurs, il a découvert le padel lorsqu’il jouait en Espagne. Ses terrains sont homologués aux normes du World Padel Tour.

Qu’il soit un business, un moyen de s’évader, l’objet d’un pari ou l’occasion de retrouver ses amis ou sa famille, le padel n’en finit pas de séduire les stars du monde entier. À ce jour, Kylian Mbappé ne semble pas avoir été pris par le virus.