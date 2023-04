Carlos Alcaraz est devenu invincible sur ses terres : “Cela me motive de jouer devant mes amis et ma famille”

À lire aussi

”Cela me motive toujours que ma famille, mes amis, que tout le monde me regarde et me soutienne. Je le prends comme le contraire d’être sous pression. C’est une joie d’être capable de jouer devant mes compatriotes en Espagne, c’est très différent des autres tournois. Pour moi, c’est une sensation unique. Je veux en profiter et donner du plaisir aux fans. Quand je joue, j’essaie de ne pas penser à tous ceux qui me regardent. Physiquement, je me sens bien et j’ai vraiment hâte de commencer à Madrid. Avec le niveau que j’ai montré à Barcelone, je viens ici avec beaucoup de confiance. Ce n’est pas facile de s’adapter ici à cause de l’altitude, mais j’ai quelques jours de préparation avant de faire mes débuts. J’ai vraiment hâte de jouer.”

Dans un tournoi qui a perdu pas mal de ses stars avec les absences de Djokovic, de Nadal ou de Sinner. Une situation qui installe une petite pression supplémentaire sur les épaules du joueur de Juan Carlos Ferrero, grand favori du Masters 1000 madrilène.

”Quand les meilleurs ne sont pas là, c’est un peu plus facile, mais, comme je l’ai toujours dit, tous les joueurs sont très bons et ont un très haut niveau. Je pense que chaque joueur inscrit au tournoi peut gagner le titre.”