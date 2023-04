Clément Geens est sur tous les fronts. Tantôt à son bureau ou en réunion, il porte le casque de directeur sportif de l’AFT Padel. Il doit dessiner les plans de construction d’un sport qui n’en est qu’à ses balbutiements en Belgique. Le reste du temps, il est tout simplement le meilleur joueur de padel en Belgique aux côtés de Maxime Deloyer. Les deux font la paire. Ils ont ouvert un horizon d’espoir à tous les enfants qui rêvent d’une grande carrière internationale dans le sport.

Mercredi soir, il a ressenti le grand frisson devant les 5 000 supporters belges qui étaient massés dans la tribune principale du Circus Brussels Padel Open. Le duo Geens – Deloyer achevait la “belge” journée.

Clément Geens, la défaite (6-1, 6-2) face à Coello-Tapia, la meilleure paire mondiale de 2023 était inéluctable. Que retenez-vous de cette expérience ?

”Après une défaite, tu es toujours déçu. Nous n’avons pas mal joué. J’aurais voulu être encore un ton plus haut. En face, ils étaient beaucoup plus forts. Même un coup facile devient difficile.”

Avez-vous cru à un moment que vous pourriez les titiller plus longtemps ?

”Nous avons eu des moments intéressants. Mais, quand tu fais un ou deux bons coups, ils te punissent derrière. Nous avons pris trois jeux, deux balles en or et quelques avantages à 30.”

Où se situent les principales différences ?

”Le smash. Leur smash frappé est monstrueux. Pour le reste, tout ce qu’ils font est mieux et plus rapide que nous.”

Aviez-vous déjà joué devant des tribunes sold-out ?

”L’an passé, il restait des sièges vides lors de mon match avec Jérôme Peeters. Ici, tout était rempli. L’ambiance était juste dingue. Cela prouve que le padel prend de plus en plus de place en Belgique.”

L’expérience était-elle si belle ?

”Je maintiens que nous avons eu droit au meilleur des tirages. Avec Max, nous avons vécu une expérience unique. Les résultats importent peu. Personne ne nous enlèvera jamais cette soirée. Nous n’aurions été favoris face à personne dans ce tableau. Alors, je suis fier d’avoir défié ce qui se fait de mieux.”

Tapia et Coello ont gagné cinq de leurs six tournois en 2023…

”Ils ont mis deux petits sets à leurs adversaires lors des 20 sur 21 derniers matchs. Il existe une différence entre les trois meilleures paires et le reste du monde. Avec Max, nous sommes déjà dans le top 150.”

Où situez-vous votre niveau par rapport à ceux qui jouent les tableaux finaux du World Padel Tour ?

”C’est comme si un gars de Challenger affrontait Novak Djokovic en tennis. Au niveau belge, nous avons remporté avec Max les deux plus grands tournois du Belgium Padel Tour. Au niveau international, nous jouons sur un autre circuit, la FIP. Il est un peu moins fort. Nous avons des adversaires situés entre le top 60 et le top 200. En fonction des jours, nous avons un niveau de 80 quand tout va bien.”

L’ascension est fulgurante, car ce monde vous est complètement neuf…

”Oui, il y a deux ans, je n’avais jamais joué un match de padel à l’étranger. Nous avons démarré il y a 18 mois. Notre progression est constante. Maintenant, nous grimpons moins vite. Notre but, c’est le top 100 dès cette saison. L’objectif est ambitieux, mais réalisable.”

Quel a été votre meilleur résultat ?

”Nous avons déjà atteint la finale d’un tournoi FIP à Doha. Nous avons déjà joué des demi-finales, des quarts, des premiers tours. Notre niveau reste variable. Lors de la dernière Coupe du monde, nous avions terminé à la sixième place.”

Êtes-vous les seuls ambassadeurs de la Belgique sur la scène internationale ?

”Non, nous avons Héléna Wyckaert chez les dames. Chez les messieurs, nous retrouvons Jérôme Peeters et François Azzola qui jouent à deux, et Nick Braet qui évolue avec un joueur étranger.”

Est-il réaliste d’élargir la base belge dans un avenir proche ?

”Oui, bien sûr. Tout se développe super vite. Les jeunes de 16 à 19 ans débarquent. Ils voient que c’est possible. Dans deux ou trois ans, nous serons une dizaine. Avant, ce chemin n’existait pas. Les médias en parlent plus. Les gens jouent de plus en plus. Ils regardent les vidéos sur les réseaux. Avec Max, nous sommes les pionniers.”

guillement "Nous avons une courbe de progression de 20 à 30% à l'AFT Padel."

Changeons de casquette. Le directeur sportif de l’AFT Padel est forcément un homme très occupé. Depuis deux ans, vous êtes le patron du padel francophone. Quel regard portez-vous sur l’évolution de la discipline ?

”Nous ne cessons de voir de nouveaux clubs, de nouveaux terrains et donc de nouveaux membres débarquer. En un an et demi, nous avons une courbe de progression de 20 à 30 %. Nous mettons en place les tournois, les interclubs… On sent que le padel s’est bien installé.”

Est-il possible de digérer une augmentation de 30 % ?

”Aujourd’hui, la situation est gérable. La courbe s’est calmée par rapport à la période du confinement. Nous essayons de garder raison. En Suède, ils ont construit des centres et des terrains partout. Beaucoup ont dû fermer. Chez nous, aucun club n’a fait faillite. Nous grandissons de manière réfléchie.”

Quelles sont les provinces wallonnes les plus actives ?

”Le Brabant wallon et Liège. Comme en tennis.”

Si on parle de chiffres, quel est le nombre de pratiquants à l’AFT Padel ?

”Nous avons 7 500 compétiteurs c’est-à-dire des sportifs qui participent à des tournois. On estime à 35 000-40 000 le nombre de pratiquants. En Wallonie, nous avons 300 terrains répartis sur cent clubs. Nous sommes toujours en retard sur la Flandre. Dans le Nord, les chiffres se multiplient par trois.”

L’autre défi, c’est de former ces pratiquants. Où en est l’AFT Padel dans son programme de formation ?

”Nous avons un label padel pour les coachs et les formateurs. Nous avons formé près de 200 personnes, car nous voulons que chaque club puisse proposer à ses membres des cours avec un moniteur diplômé. D’un point de vue général, nous sommes dans le vert. Nous voulons poursuivre notre croissance en gardant le contrôle.”

Attendez-vous un boost dans les affiliations à la suite de cette semaine où le padel est omniprésent dans les médias avec le Circus Brussels Padel Open ?

”La semaine est très importante. Les tickets se vendent très bien. La visibilité est maximale. Les gens peuvent découvrir ce sport qui reste trop peu connu.”