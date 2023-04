Le padel est un croisement du squash et du tennis. Il se joue obligatoirement par paire avec un joueur spécialisé à droite et un autre à gauche. Les points se comptent comme au tennis. La raquette est plus petite. Le service se joue par le bas dans le carré opposé. Si vous voulez développer votre identité padel, il faut être conscient de trois principes : ralentir la balle, avoir la patience de construire les points et jouer avec les vitres. Il est essentiel de communiquer en permanence avec son partenaire, car le placement est crucial pour fermer les portes. L’un des coups principaux, c’est le lob qui est un coup… d’attaque. En effet, il permet à la paire de monter au filet. La puissance n’est pas votre alliée au début. Si vos adversaires sont au filet, visez le lob ou alors une “chiquita”, c’est-à-dire une balle qui arrive dans les pieds de l’adversaire. Il devra alors remonter doucement la balle qui sera facile à jouer. Le smash n’est pas un coup simple. Il en existe de différentes sortes. Retenez qu’il ne sert à rien de smasher comme au tennis, car la balle remontera après avoir touché la vitre, ce qui permet à l’adversaire d’attaquer. Un bon smash, c’est un smash qui touche deux vitres et qui ne remonte pas trop. Allez, bon match !

À lire aussi