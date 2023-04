Appelmans : “Le padel a été le petit frère, mais il devient le grand frère du tennis”

PARIS 28/05/2000 TENNIS ROLAND GARROS 2000 SABINE APPELMANS PICTURES PHILIPPE CROCHET/PHOTO NEWS

Elle a accepté de tordre le cou à huit affirmations qui circulent tantôt dans les cages tantôt sur les courts de tennis.

guillement Quand j’ai démarré le padel, je me suis rappelé la beauté du tennis. Je voulais à nouveau y jouer.

Le tennis et le padel sont de faux amis

”Faux. Tennis et padel sont d’abord deux sports très différents. Aujourd’hui, le padel a beaucoup à apprendre du tennis qui est un sport d’histoire et de tradition. En Belgique, le padel a été le petit frère, mais il devient le grand frère du tennis. Le nombre de pratiquants explose d’année en année. Je suis convaincue que ces deux sports peuvent s’aider mutuellement. En Italie, le padel a aidé le tennis car il a donné envie à d’anciens joueurs de s’y remettre. Je peux témoigner de mon cas personnel. Quand j’ai démarré le padel, je me suis rappelé la beauté du tennis. Je voulais à nouveau y jouer. Mais, tactiquement, les deux disciplines n’ont rien à voir.”

Le padel va sauver le tennis

”Faux. Le tennis n’a pas besoin du padel pour exister. Ce sport a une très longue et belle tradition. En Belgique, nous avons connu énormément de bons joueurs ces dernières décennies. Un Grand Chelem de tennis est ancré dans l’ADN des Belges. Le tennis restera toujours populaire. Donc, je ne suis pas d’accord.”

Le padel est une mode éphémère comme le squash dans les années 70

”Non, pas du tout. Le padel est mieux entouré. Il est intégré au sein de deux fédérations qui ont une énorme expérience : Padel by Tennis Vlaanderen et AFT Padel. Elles ont investi dans ce sport. Au niveau international, les pays asiatiques, l’Europe, le Qatar rejoignent l’Argentine et l’Espagne. On vit une année très importante. Il serait précieux que le padel rejoigne la liste des sports olympiques. Ensuite, il est essentiel que le sport soit dirigé par une seule et unique fédération. Enfin, le padel est un sport fun, accessible, où tu progresses vite, convivial,… Les infrastructures sont moins compliquées que celles du squash. Le squash est beaucoup moins simple. En padel, tu t’amuses dès la première heure.”

Le padel est un sport de vieux

(Rires). “Non. Au début, je pensais que le padel était réservé pour les joueurs de tennis qui n’étaient plus assez bons. J’ai vite changé d’avis. Tactiquement, c’est si différent. Dans la cage, tu dois communiquer avec ton partenaire. Si tu veux vraiment atteindre un bon niveau, ce sport devient physique et même dur.”

Le padel peut vivre sans tennis

”Oui. Pendant la crise du Coronavirus, le padel était le seul sport pratiqué. Le succès a été immédiat. Les fédérations (Tennis Vlaanderen et AFT) l’ont compris. Elles ont mis en place un vrai dispositif pour aider le padel à grandir sainement. On le voit aux niveaux des infrastructures, des formations de coachs, des tournois,…”

Être joueur de tennis est un atout pour jouer au padel

”Oui et non. Pour la technique, le tennis apporte beaucoup. Ces sports de raquette demandent une bonne coordination entre le haut et le bas du corps. Ils travaillent sur les réflexes. Un joueur de tennis aura une très bonne volée. Mais, à partir d’un certain niveau, tu dois désapprendre le tennis pour grimper au classement en padel. À mes débuts, on me répétait toujours que la vitre était mon amie. Moi, je reculais pour prendre la balle. Mais, souvent, tu dois avancer pour la récupérer après la vitre. En tennis, le smash est un coup facile qui permet de finir un point. En padel, il existe plein de smashs différents en fonction du schéma tactique. En tennis, le lob est un coup désespéré. En padel, il est un coup d’attaque.”

Le padel ne concerne que deux pays : l’Espagne et l’Argentine

”De moins en moins vrai. Depuis deux ans, la situation change. Il n’est pas sain d’avoir 57 des 60 meilleurs joueurs du monde issus de ces deux nations. Grâce à des ambassadeurs, certains pays s’y sont mis. Zidane a aidé en France. Ibrahimovic a boosté le padel en Suède. L’Europe s’y met même si certains pays sont à la traîne comme l’Allemagne. Le Qatar aussi est très mordu. On sent aussi que les stars n’ont pas l’habitude de se vendre dans les pays étrangers.”

En padel, la Wallonie est encore en retard sur la Flandre.

”Je n’ai pas vraiment de réponse. Je vois que la Flandre a plus de terrains et de joueurs. Mais, je vois aussi que les meilleures paires belges sont francophones. Un Clément Geens abat un travail extraordinaire. Pourquoi la Wallonie est-elle en retard ? Aucune idée.”