D’après son oncle Toni, Rafael Nadal sera bien présent à Roland-Garros

C’est son oncle Toni Nadal qui a apporté une lueur d’espoir cette semaine. Deux jours seulement après s’être montré optimiste quant à la participation de Rafa au prochain Roland-Garros, l’homme de 62 ans a appuyé ses propres propos ce jeudi soir sur les ondes de Radio Marca.

Il affirme que son neveu sera au minimum présent à Paris. “Il aimerait être déjà de retour sur le circuit, et on ne tardera pas à le revoir sur les courts […] Il sera à Roland-Garros et ne pense pas à faire ses adieux. Il veut juste bien récupérer et continuer à jouer en compétition, parce que c’est ce qui le passionne”, a déclaré celui qui fut son entraîneur.

L’actuel conseiller du Canadien Félix Auger-Aliassime a également évoqué Carlos Alcaraz, 20 ans le 5 mai prochain, relevant que les deux compatriotes étaient en certains points similaires. “Les deux jouent de manière très intense. Ils se ressemblent, ils atteignent la limite, mettent leur rival en difficulté avec des coups puissants et aux moments clés, les deux répondent présent […] Carlos Alcaraz est très complet. Nous avons un grand champion depuis longtemps. Je le vois gagner des titres importants, il a gagné l’US Open et il en ajoutera bien d’autres.”

Voilà qui pourrait nous promettre suspense et spectacle à la Porte d’Auteuil du 28 mai au 11 juin 2023.