Masters 1000 de Madrid : Andrey Rublev et Stan Wawrinka se départagent avec un pierre-papier-ciseaux

La rencontre du deuxième tour du Masters 1000 de Madrid entre Andrey Rublev et Stan Wawrinka a mis du temps à commencer. Après avoir dû gérer un problème avec le filet, l’arbitre de la rencontre, Mohamed Lahyani, a commis une petite erreur lors du toss, électronique dans la capitale espagnole. Alors qu’on lui demandait de choisir entre Madrid et Mutua, Stan Wawrinka a répondu Madrid avant de voir sur l’écran du stade s’afficher ATP Masters 1000, un choix non proposé par l’arbitre.