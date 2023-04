Circus Brussels Padel Open : “Les Belges sont fous de padel, ce sont des fanatiques”

Pour vous, à quel niveau de son évolution se situe le padel en Belgique ?

”Il y a deux ans, je disais déjà que le padel avait dépassé l’effet de mode en Belgique et cela s’est confirmé lors des derniers mois. Il y a de plus en plus de terrains sur notre territoire même si on rencontre parfois des difficultés pour installer des nouvelles structures, aussi bien en Wallonie qu’en Flandre. La quantité de clubs et de terrains est assez conséquente pour poursuivre le développement de notre discipline. Le niveau des compétitions est aussi de qualité. En Wallonie, les deux fédérations fonctionnent bien et on peut en dire de même avec ce qu’on voit au nord du pays. Un bon travail a également été réalisé en ce qui concerne la formation des cadres. Je trouve que le développement du padel en Belgique est assez solide.”

Quelle est l’importance pour le padel en Belgique de pouvoir compter sur un tournoi comme le Brussels Open où on retrouve les meilleurs joueurs mondiaux ?

”C’est une merveilleuse vitrine. Le public et les joueurs de padel en Belgique commencent à suivre de plus en plus les stars de la discipline. Ils regardent et suivent de plus en plus les meilleurs mondiaux. J’en parlais justement avec Clément Geens cette semaine, les gens, ils deviennent fous avec le padel, ils sont fanatiques. Il y a deux ou trois ans, sur dix joueurs de padel en Belgique, peut-être qu’un ou deux connaissaient les noms des meilleurs mondiaux. Maintenant, la proportion est bien plus grande. Cet intérêt, c’est une branche du développement de notre sport. Cela va amener de nouveaux pratiquants. Les résultats de nos équipes nationales lors des derniers mondiaux avec une sixième place pour les hommes et une quatrième pour les femmes, cela a aussi contribué à la mise en lumière du padel.”

Juan-Pablo Abarca s’occupe de la formation des cadres et de l'équipe belge pour l'AFT Padel, Clément Geens est, lui, directeur technique et joueur. ©DR

Sur le Brussels Open, vous voyez une différence ?

”Par rapport à l’an dernier, il y a plus de monde, les gens connaissent mieux le sport. C’est sympa. Mercredi, il y avait 5000 personnes dans les tribunes. Cela m’a étonné dans le bon sens du terme. On a l’habitude de voir cela pour le tennis en Coupe Davis quand la Belgique joue à domicile, mais pas spécialement pour le padel. Ce qui m’a marqué, aussi, c’est la joie des supporters. Ils passent vraiment un bon moment en venant ici. L’aspect convivialité de notre sport se retrouve aussi en dehors des terrains.”

Malgré les défaites mercredi soir, le capitaine que vous êtes, était-il content des prestations des Belges face à de grosses paires mondiales ?

”Je voulais voir nos joueurs se frotter au gratin mondial et ne pas passer à côté de leur match en montrant leurs qualités, mais aussi leur courage. On a bien vu cette partie-là. Les scores étaient un peu sévères (6-1, 6-2 pour le duo Geens-Deloyer, 6-1, 6-3 pour Wyckaert-Mestach), car j’ai vu du positif dans le jeu, il y avait des échanges et de la bagarre.”

La Belgique sixième chez les hommes aux derniers Championnats du monde et quatrième chez les femmes, c’est la place de notre pays sur l’échiquier planétaire du padel ?

”On a gagné ces positions sur le terrain en dominant des équipes très fortes. Les filles ont, par exemple, battu la France qui compte quatre ou cinq joueuses professionnelles. Les garçons ont battu l’Italie où 75 % de l’équipe est composée de pros. Aujourd’hui, la Belgique compte dans le monde du padel, mais il va falloir se battre pour se maintenir, car cela bouge dans pas mal de pays. J’attends dans le futur une progression de la part de nos joueurs. Maxime Deloyer, qui est à moitié pro, n’est qu’au début de sa carrière. Il peut encore bien progresser. Cela va être intéressant de voir jusqu’où il peut aller. En ce qui concerne Clément Geens, je ne sais pas s’il va s’investir encore plus dans le circuit pro. J’ai l’impression qu’il prend de plus en plus de temps pour les tournois internationaux. Et on a aussi Jérôme Peeters, François Azzola et des néerlandophones qui poussent, dont deux jeunes qui vont partir pour un an en Espagne.”

On imagine aussi que pour l’avenir, il sera important de former des jeunes, mais aussi des encadrants de qualité ?

”On suit le chemin de formation proposé par l’Adeps avec des titres d’animateur, initiateur, éducateur et puis entraîneur. On progresse petit à petit, cette année on va lancer la formation initiateur après celle d’animateur, l’année prochaine ce sera autour de celle d’éducateur et dans deux ans on espère celle d’entraîneur. Cela avance. Au niveau des jeunes, il faut encore lancer un processus complet et structuré. Mais l’envie est présente. À l’avenir, il faudrait retrouver dans chaque club du personnel formé avec à la clé une labellisation comme cela existe en tennis.”