Dopage, Eugénie Bouchard fait marche arrière au WTA 1000 de Madrid : “C’était inutile”

Suite à la tournure prise par les événements et le battage médiatique, l’ancienne finaliste de Wimbledon retira vite son tweet avant de s’excuser ce samedi : “Je tiens à m’excuser pour mon tweet d’hier. C’était une erreur de jugement et ce n’était pas nécessaire. Bien que j’aie toujours défendu le fair-play, je n’avais pas tous les éléments en main et je n’avais certainement pas l’intention de causer du tort. Je vais continuer à travailler sur moi-même à l’avenir, tant sur le terrain qu’en dehors.”

Parmi les réactions, on notera celle de Patrick Mouratoglou, l’entraîneur français qui dirigeait Simona Halep l’an dernier quand la Roumaine a été testée positive : “Je suis content Eugénie que vous ayez supprimé le tweet. Ce n’est pas juste d’attaquer des personnes qui ont été déclarées innocentes par un tribunal.”

Sur les courts, la Canadienne a été éliminée au deuxième tour. Elle a baissé pavillon en deux manches (6-2 et 7-5) contre l’Italienne Martina Trevisan.