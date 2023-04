Elise Mertens satisfaite à Madrid: "Prendre le positif de ce match en pensant à jouer plus vers l'avant"

"Ce fut un match un peu particulier", a-t-elle confié à Belga à l'issue de sa qualification. "Je ne suis pas bien entrée dans la partie et j'ai dû mettre les bouchées doubles. J'y suis parvenue et cela me réjouit. Je suis contente du niveau de jeu que j'ai affiché dans ce premier set. J'ai très bien servi. C'est une joueuse qui aime s'appuyer sur son coup droit pour faire les points, et j'ai donc cherché à pilonner son revers. J'étais également plus en confiance. Le deuxième set fut un défi avec la pluie qui s'en est mêlée. À 4-2, je ne voyais littéralement plus rien et je finis par perdre ce jeu. Je n'étais alors pas de très bonne humeur", a-t-elle souri. "Il a fallu attendre que le toit se ferme. Mais j'ai réussi à me remobiliser et à tenir bon mentalement alors qu'elle s'était octroyée deux balles de break à 4-4, 15-40. Mais j'ai su rester solide."