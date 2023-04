Le padel aux Jeux olympiques ? “Un parcours du combattant”, explique Jean-Michel Saive, président du COIB

”Le padel est très présent en Europe et en Amérique du Sud, explique Juan-Pablo Abarca, capitaine de l’équipe belge. Aux États-Unis, cela commence à prendre pas mal. En Asie, je vois des beaux projets tout comme au Moyen-Orient. Voir le padel aux Jeux, je pense que c’est de moins en moins un rêve. En juin, le padel sera pour la première fois présent aux Jeux européens. C’est une première étape importante. Je pense qu’il y a derrière cela une vraie volonté politique et sportive d’inclure dans le futur le padel aux JO.”

Pour convaincre le Comité international olympique, il faut remplir trois conditions : dans la catégorie masculine, il doit y avoir un minimum de 75 pays sur quatre continents où ce sport se pratique et chez les dames 40 pays sur trois continents. Tout cela sous le contrôle d’une fédération internationale. Enfin, les sports postulants doivent adopter sur une période de sept ans le code mondial antidopage. Actuellement, la fédération internationale de padel compte 63 pays sur cinq continents et répond aux autres conditions.

Jean-Michel Saive avait participer à un tournoi en faveur du Télévie avec comme partenaires: Guillaume Gillet, Steve Darcis et Clément Geens. (YVES BIRCIC)

Présent au Brussels Padel Open, Jean-Michel Saive, président du COIB, évoquait les ambitions du monde du padel : “Dans l’absolu, le padel pourrait devenir un sport olympique. Pourquoi pas. Mais c’est le parcours du combattant pour y arriver et les places sont chères. De nombreux sports poussent pour connaître cette chance. Un des aspects pris en compte, c’est la mondialisation du sport. J’avoue que je ne connais pas les chiffres du padel.”

Comme de nombreux sportifs, l’ancien n°1 mondial en tennis de table s’est testé au padel : “J’ai joué trois fois, c’était sympa. J’avais disputé un tournoi en faveur du Télévie avec Clément Geens, Steve Darcis et Guillaume Gillet. Avec mes activités et mon agenda assez chargé, ce n’est pas facile pour moi de trouver trois copains disponibles au même moment. Le padel est vraiment un sport convivial.”

Installé au bord du court central à Tour et Taxis mercredi, Saive a suivi de près les rencontres : “J’ai l’impression que le niveau technique est moins grand qu’au tennis et au tennis de table. Mais je peux me tromper. J’ai vu des matchs disproportionnés dans les scores mais avec de nombreux beaux échanges. Je comprends parfaitement le succès de ce sport.”