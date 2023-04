Masters 1000 de Madrid : “Je regrette d’avoir lancé ma raquette”, s’est excusé Carlos Alcaraz

”Je n’ai pas réfléchi à un moment et cela m’a fait jeter la raquette. Je ne supporte pas ce genre de choses, mais aujourd’hui c’est sorti, et je le regrette. J’en ai parlé avec Juan Carlos (NdlR : son entraîneur) et je sais que ce genre de choses ne peut pas arriver. Ce qui est bien, c’est que j’ai rectifié le tir et que je suis resté positif, c’est ce qui m’a fait progresser.”

Et au final, le natif d’El Palmar s’est qualifié pour le tour suivant : “J’ai eu beaucoup de pensées en tête, mais j’ai réussi à enclencher une dynamique positive. J’ai dû faire corder une raquette avec une tension supérieure de 1 kg pour gagner en contrôle. Gagner des matchs sans jouer brillamment, sans jouer à ton meilleur niveau, c’est quelque chose qui te donne confiance. Penser que, même sans si bien jouer, tu te bats sur chaque point et que tu es là tout le temps, c’est quelque chose qui te rassure pour les prochains matchs.”

Ce dimanche, c’est Grigor Dimitrov qui sera en face de Carlos Alcaraz.