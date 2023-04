Roger Federer de retour à Wimbledon

Ian Hewitt, le président du All England Club a annoncé d’une cérémonie en l’honneur de Roger Federer sera organisée le premier jour du tournoi, le trois juillet. Aucun détail concernant l’événement n’a filtré mais il ne fait aucun doute que cet hommage sera grandiose dans l’un des temples du tennis.

Des lunettes estampillées RF en 2024

Pendant ce temps-là, on a appris que la marque RF, propriété de Roger Federer va bientôt apparaître sur des lunettes. Le Bâlois et la marque Oliver Peoples, qui appartient au groupe EssilorLuxottica, ont signé un accord de licence et travailleront ensemble sur la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes. La première collection devrait sortir dans une année, au printemps 2024. “Les modèles auront comme source d’inspiration une volonté commune d’exceller dans leurs domaines respectifs et un goût partagé pour le luxe discret”, ont annoncé les créateurs.

”Je suis ravi de collaborer avec Oliver Peoples. Je suis fan de la marque depuis des années et j’ai toujours apprécié son savoir-faire exceptionnel ainsi que l’élégance de ses modèles intemporels. Nous partageons une vision similaire de notre travail, c’est donc un partenaire idéal pour le lancement de ma première collection RF en 2024”, a expliqué Roger Federer dans un communiqué.