WTA Madrid : Elise Mertens élimine Jule Niemeier et rejoint les huitièmes de finale

(Belga) Elise Mertens, 29e mondiale, a rejoint les huitièmes de finale du tournoi de tennis WTA 1000 de Madrid, samedi. Sur la terre battue de la capitale espagnole, la N.1 belge, qui est classée 24e tête de série, a éliminé en seizièmes de finale (3e tour) l'Allemande Jule Niemeier, 23 ans et 67e mondiale. La Limbourgeoise de 27 ans s'est imposée en deux sets 6-3 et 6-4 et 2h07 de jeu.