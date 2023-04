Incroyable exploit de Stefanos Tsitsipas au service contre Dominic Thiem à Madrid

Autoproclamé prétendant au titre au Masters 1000 de Madrid, Stefanos Tsitsipas a livré un magnifique combat (3-6, 6-1, 7-6) pour éliminer au deuxième tour un Dominic Thiem qui retrouve petit à petit toutes ses sensations et qui n’est plus très loin du niveau qui lui permettait de faire trembler, il n’y a pas si longtemps, tous ses adversaires sur la terre battue. Actuellement 93e mondial, l’Autrichien travaille depuis des semaines comme un forcené pour revenir au plus haut niveau et oublier sa blessure au poignet. Une attitude qui force le respect, notamment celui de Stefanos Tsitsipas qui a dit à Dominic Thiem après leur rencontre : “Tu dois continuer Dominic, tu dois continuer à te battre, tu peux le faire.”