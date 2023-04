Le rêve de Mirra Andreeva (16 ans) se poursuit à Madrid : “J’admire toutes ces stars”

”Je n’avais pas en tête un plan particulier, avant le match, expliqua la jeune joueuse russe qui s’entraîne en France. Je voulais juste essayer de jouer mon jeu, face à une adversaire qui ne donne quasiment rien, et c’était dur, surtout les trois premiers jeux qui ont duré vingt minutes à eux seuls. C’est assez dingue de me dire que j’ai battu Magda, qui a fait demi-finale à Melbourne en début d’année, surtout quand je repense à quand je suis arrivée à Madrid, un moment où j’étais d’abord censée recevoir une wild-card pour les qualifications. Finalement, ça a été pour le tableau principal, et quand j’ai appris que je jouais contre Leylah, je me suis dit : Ok, peut-être que demain je vais faire un bon match et puis rentrer quand même à la maison. Et maintenant, je me retrouve face à Aryna Sabalenka, et j’en suis très heureuse !”

Un petit crush pour Andy Murray : “Il est incroyable et beau dans la vie”

Si le talent de Mirra était déjà connu, son succès ces dernières semaines est quand même extraordinaire. La petite sœur d’Erika (18 ans, WTA 114) a commencé la saison 2023 par trois tournois juniors où elle s’est à chaque fois inclinée en finale, notamment à l’Australian Open. En avril, elle s’est dirigée chez les pros avec comme classement mondial une 312e place. Vingt jours plus tard grâce à seize victoires consécutives dont trois à Madrid, la voilà assurée d’apparaître aux environs de la 140e place après l’épreuve espagnole.

”Je ne m’attendais pas à battre ces filles mais je ne suis pas pour autant surprise de ma façon de jouer. Pour mon prochain match, je sais qu’Aryna Sabalenka frappe vraiment bien la balle, mais je vais essayer de remettre le plus de balles possibles dans le court. C’est un jeu, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je vais faire de mon mieux, comme toujours.”

Ce qui est certain, c’est que l’adolescente profite de cette semaine si spéciale : “Vous savez, l’atmosphère ici est si spéciale. Quand vous êtes assis ici et que vous admirez toutes les stars que vous voyez, comme Andy Murray, vous voyez son visage. Il est tellement beau dans la vie. Il est tellement incroyable. Cette atmosphère, entre les joueurs, le simple fait d’être ici est incroyable, tout simplement incroyable.”

La petite remarque de la Russe le concernant a bien fait rire Andy Murray qui a répondu via un petit Tweet : “Imaginez dans quel état elle va être quand elle va me fixer (rires)”