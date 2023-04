Voici pourquoi le Brussels Padel Open a séduit

Un plateau exceptionnel

”Sur recommandation médicale, je dois continuer à me rétablir pour revenir à la compétition de la meilleure façon possible. Je ne vais pas pouvoir jouer à Bruxelles. Je me suis entraîné ces jours-ci mais je ne suis pas encore prêt à disputer un tournoi. Il est temps de travailler avec mon équipe pour revenir à la compétition le plus tôt possible.” Ce message envoyé par Juan Lebron, qui forme la paire numéro 1 au monde avec Alexandre Galan, quelques jours avant le début de l’épreuve bruxelloise, aurait pu plonger les organisateurs du Brussels Padel Open dans l’inquiétude. Mais cela n’a pas été le cas car on retrouvait sur la ligne de départ plusieurs des autres meilleurs duos de la planète avec notamment la paire Coello-Tapia, injouable pour ses adversaires depuis plusieurs semaines avec cinq succès lors des six derniers tournois. À côté de ces maîtres actuels de la Bandeja, on retrouvait aussi le long du canal bruxellois, le Brésilien Pablo Lima (36 ans), légende de la discipline qui va prendre sa retraite en fin de saison mais aussi l’Argentin Fernando Belasteguin (43 ans), considéré par beaucoup comme le Roger Federer du padel. Chez les dames, le gratin de la discipline s’était donné aussi rendez-vous dans notre capitale avec Alejandra Salazar Bengoechea, Gema Triay Pons, Ariana Sanchez Fallada et Paula Josémaria Martin, les quatre premières joueuses du ranking mondial. Un plateau tout simplement exceptionnel qui a montré pourquoi le padel est un sport spectaculaire mais aussi très télégénique.

À lire aussi

Un succès populaire

Pour cette deuxième édition, le public a répondu présent en masse avec la barre des 50000 visiteurs dépassée sur la semaine. De mercredi, lors de la journée consacrée aux Belges, à dimanche, les fans de padel et les curieux ont pris place dans les tribunes pour assister à des rencontres dont la qualité a clairement augmenté au fil des jours sous les caméras de RTL qui a retransmis le tournoi sur sa plate-forme RTL Play. La réussite populaire est aussi venue du village padel installé autour des deux courts principaux. Tous les acteurs du padel belge (fédérations, sponsors, fabricants…) posèrent leurs valises au sein de la gare maritime pour y vivre une grande fête de leur sport. Les peoples, politiques et représentants du monde sportif belge répondirent présent à l’invitation du grand organisateur du Brussels Padel Open, Vincent Laureyssens. Au four et au moulin pour gérer un événement qui mobilise plus de 500 personnes et qui est parvenu à s’attacher les services d’une petite trentaine de sponsors ou partenaires, l’ancien responsable marketing-sponsoring de l’écurie de F1 Sauber-Petronas avait l’oeil sur tout. Vêtu de son veston bleu brodé à son nom, on l’a vu remettre une chaise en place autour du court central, accueillir les Vips, servir de traducteur pour les journalistes ou encore gérer le planning horaire des courts annexes où se disputaient les qualifications. De l’ancien étudiant de l’UCL émanent une énergie folle et une grande ambition qui poussent ses collaborateurs à se dépasser. Voilà indéniablement la clé la plus importante de la réussite du Brussels Padel Open.