Alexander Zverev face au défi Carlos Alcaraz à Madrid : “J’ai dû réapprendre à marcher, à courir, à bouger”

”Je pensais vraiment pouvoir battre Rafa sur son court ce jour-là, confia l’Allemand il y a quelques semaines en repensant à cette soirée funeste. Je ne veux pas paraître arrogant, parce que Rafa reste le plus grand joueur à avoir joué sur cette surface. On ne sait pas comment le match se serait fini. J’aurais peut-être perdu même sans ma blessure. Peut-être que cela n’aurait rien changé, un match comme cela, il se décide sur des détails, mais je jouais le tennis de ma vie sur terre battue. Au minimum, je sentais que je rivalisais avec lui et que cela pouvait être mon moment.”

Reprise le 31 décembre

Depuis son retour sur le circuit le 31 décembre 2022, Sascha Zverev n’a pas encore retrouvé le niveau qui lui avait permis de devenir numéro deux mondial. Se remettre d’une déchirure des ligaments de la cheville, cela prend du temps.

”Roger et Rafa, quand ils reprenaient après une blessure, ils remportaient directement des tournois, même des Majeurs, je ne sais pas comment ils faisaient. Maintenant, ma blessure était peut-être d’une nature différente. Pendant deux mois, je n’ai pas été en mesure de marcher. J’ai dû réapprendre à marcher, à courir, à bouger. Des choses un peu importantes en tennis. En septembre. J’imaginais que j’étais prêt pour l’US Open : les ligaments avaient guéri mais il y avait un œdème osseux qui nécessitait encore trois mois de repos. C’était mentalement difficile d’accepter cela. J’ai donc fait mes valises et je suis parti en vacances, sans faire de rééducation. Cela m’a beaucoup aidé, mon pied avait besoin de repos.”

Alexander Zverev a toujours aimé les conditions de jeu à Madrid. (AFP) ©AFP or licensors

Mentalement, le double vainqueur du Masters de fin de saison (2018 et 2021) a aussi dû réaliser un travail mental quand il a rejoué sur terre battue. La surface sur laquelle il s’est blessé.

”Normalement, cela me prend à peu près dix minutes pour me réhabituer à la terre battue, parce que c’est une surface sur laquelle je me sens naturellement à l’aise, j’adore jouer dessus, avait-il confié à la veille du Masters 1000 de Monte-Carlo. Cette année, c’est un peu différent. Après mon accident, dans ma tête, j’ai eu besoin d’un peu de temps pour être à nouveau à l’aise, pour glisser notamment, pour me déplacer. Mais je sens qu’avec le temps, cela va revenir. Plus je vais jouer des matchs, mieux ce sera. La cheville, cela va, mais quand vous avez été absent aussi longtemps, vous avez toujours autre chose qui vient vous tracasser. Vos muscles réagissent différemment. Le corps doit se réhabituer. J’ai eu des petits soucis à la hanche par exemple. Maintenant, je n’ai plus de douleur et donc je recommence à m’amuser.”

Déjà deux victoires à Madrid

Ce qui n’a pas toujours été le cas : “Il m’a fallu beaucoup de temps pour trouver les bonnes sensations. En Australie en janvier, j’étais encore très limité, la douleur n’avait pas disparu et je ne pouvais pas bouger comme je le voulais. Maintenant, je vais résolument dans l’autre sens et je commence à profiter de mes moments. Pour en revenir à la terre battue, je dois m’accrocher aux bons souvenirs que je peux avoir sur cette surface.”

Comme ses deux victoires à Madrid en 2018 et 2021 : “Je me sens bien ici. J’aime jouer à Madrid, à cette altitude, c’est un endroit où j’aime revenir, qui me donne confiance. Je crois que je n’ai perdu qu’un seul match au Manolo Santana durant toute ma carrière.”

C’était la saison dernière quand il a bu la tasse (6-3, 6-1) en finale contre Carlos Alcaraz. Un joueur qu’il élimina ensuite à Roland-Garros et qu’il retrouvera ce mardi en huitième de finale dans la capitale espagnole après avoir sorti Carballes Baena et Grenier. Retrouver l’Allemand à ce stade de l’épreuve, cela n’enchante pas vraiment l’Espagnol : “Nous nous sommes déjà entraînés ici, il m’a battu dans le set d’entraînement, même si ce sera différent dans le match, mais au final, tout le monde sait à quel point Zverev est un bon joueur, qu’il possède de superbes coups. J’ai hâte de jouer contre lui.”

Et de sortir vivant d’un match piège.