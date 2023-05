Carlos Moya évoque la présence de Rafael Nadal à Roland-Garros : “On a connu des frayeurs”

”Nadal à Roland‐Garros ? C’est la question à un million de dollars. Nous avançons jour après jour. Nous espérons y arriver, mais nous avons eu quelques frayeurs ces dernières semaines, ces derniers mois. En fin de compte, c’est un être humain et nous essayons de ne pas surcharger son corps et de ne pas forcer la machine. Évidemment, nous voulons jouer et l’objectif est d’être à Rome, et s’il n’y est pas, d’essayer d’être à Paris. Mais comme je l’ai dit, nous avons progressé petit à petit, jour après jour, sans prétention et avec le seul espoir de nous améliorer peu à peu. Ce sont des moments difficiles parce qu’il y a deux choses : c’est une bête de compétition et c’est la partie de la saison qu’il préfère, donc pour lui ne pas faire des tournois comme Madrid, Monte‐Carlo, Barcelone, ça fait mal. Mais l’objectif est toujours d’être à Roland‐Garros.”

”Un mental indestructible”

Les paris sont ouverts et Carlos Moya a donné des explications sur le programme actuel de Nadal : “Ce premier mai était une journée off pour Rafa. On se retrouve mardi à Manacor. Notre rythme ? On fait plus ou moins une heure et demie par jour et on continue à avancer au jour le jour. Il ne s’agit même pas d’être optimiste ou négatif, juste d’observer au quotidien l’état de sa progression. Bien sûr que ce sont des moments difficiles parce qu’on a raté des tournois qu’on adore, mais Rafa est un guerrier, avec un mental indestructible et quand sera arrivé le moment de revenir, nous serons très motivés. La programmation ? Impossible à dire. Si ça se trouve, demain, tout sera parfait et on ira à Rome. Qui sait ?”