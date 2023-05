On a vu le premier épisode de “Kim Clijsters : come back home” : “J’en ai assez, je n’en peux plus, je perds mon temps”

Dans ce premier épisode qui commence par une discussion au téléphone entre Kim et son mari, Brian Lynch, en 2020, la Limbourgeoise veut déjà tout plaquer : “J’en ai assez, je n’en peux plus. On va annuler le documentaire.”

On y sent une Kim au bout du rouleau, tout le contraire du plan suivant, où avec son fils Jack en fin d’année 2022, elle se promène sur la plage et ses deux chiens, comme pour montrer une image du bonheur familial retrouvé après la période difficile de son come-back.

”Maman, tu as un gros bidon”

L’épisode reprend ensuite de manière chronologique en 2019 avec Kim qui s’entraîne avec son manager, Bob Laes et son kiné-ostéopathe : Sam Verslegers. Là, déjà, ce dernier lève des doutes sur la capacité physique de notre compatriote de réaliser son retour. “Dix tournois sur l’année, c’est beaucoup.” Plus tard, Kim annonce son intention de retour à son ancien coach, Carl Maes : “Tu es folle”

Entre des séances d’entraînements et sa vie de famille avec ses enfants Jack, Jada, Blake et son mari, Kim dispute un match exhibition à Wimbledon face à Venus Williams avec comme analyse celle qui restera pendant tout son come-back : les coups sont là, son talent est là mais le physique est trop court.

Kim en est consciente et elle va se lancer dans un régime pour perdre son ventre, celui qui fait dire à un de ses enfants que sa maman attend encore un bébé dans son gros bidon.

La suite ? Au prochain épisode…