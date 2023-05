WTA Madrid: Elise Mertens s'incline en huitièmes de finale face à l'Égyptienne Mayar Sherif

Dans le premier set, les deux joueuses ont éprouvé toutes les peines à conserver leurs mises en jeu. Mertens a laissé échapper deux occasions de mener 4-5, service à suivre, et c'est l'Égyptienne de 26 ans avec son grand coup droit qui au contraire a pris les devants (5-4) avant de gagner le set sur un jeu blanc (6-4). La Louvaniste a bien réagi et réalisé d'emblée un double break (0-4). Sherif, débordée, a alors multiplié les erreurs et Elise Mertens égalisait sur une cinglant 0-6 infligé en 33 minutes. La tombeuse de Caroline Garcia (WTA 5) au tour précédent, très expressive, retrouva sa hargne et réalisa le break dans le 4e jeu (3-1).