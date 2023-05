Aix-en-Provence et Roland-Garros : David Goffin reçoit deux bonnes nouvelles

Mais une fois de plus, l’ancien finaliste du Masters a donné des sueurs froides à ses plus grands supporters. Mené 3-0 puis 4-1 dans le premier set, on se demandait, une nouvelle fois, à quelle sauce le natif de Rocourt allait se faire manger. D’autant plus qu’à cet instant de la partie, il affichait une mine déconfite tout en offrant un “body-langague” peu encourageant. Encore une chance qu’en face de lui, on retrouvait un garçon fantasque capable de perdre le fil d’un match pour une raison ou l’autre. C’est ce qui arriva mais il ne faut surtout pas retirer de mérite à David Goffin qui est resté combatif et accrocheur sans être génial. Ce qui lui a permis de revenir à 4-4 puis de sauver trois balles de set dans le jeu suivant. Une fois le tie-break décroché (7-0), son opposant perdit toute consistance ainsi que le deuxième set et la rencontre (6-1). Au prochain tour, notre compatriote défiera le Suédois Mikael Ymer, quatrième tête de série et 50e mondial.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le Liégeois a aussi appris qu’il intégrerait directement le tableau principal de Roland-Garros dans un peu plus de trois semaines. Premier réserviste sur la liste des joueurs pour le Grand Chelem français, David Goffin a profité du forfait du Sud-Coréen Kwon Soon-woo pour intégrer le cut. Voilà déjà une épine hors de son pied. La suivante sera de vite retrouver une place dans le top 100 pour sauver sa place à Wimbledon…