Au début de la rencontre, le Liégeois n'était pas dedans et s'est retrouvé mené 3-0 puis 4-1. Il est ensuite revenu à 4-4, profitant notamment de deux doubles fautes de son adversaire pour le breaker. Il aurait même pu passer devant au score s’il avait converti l’une des trois balles de break qui ont suivi. Dans la foulée, le Français a, lui, obtenu trois balles de sets dans un jeu de service interminable que Goffin a finalement remporté pour revenir à 5-5 avant que les deux joueurs n’aient eu à se départager au tie-break. Dans le jeu décisif, Goffin a fait le plein et n’a laissé aucun point à son adversaire, passablement énervé à plusieurs occasions. Jamais devant au score, le numéro 1 belge a donc su serrer le jeu quand il le fallait avant de conclure.

Dans la deuxième manche, le Liégeois a su enchaîner et sauver une balle de break d’entrée avant de remporter son jeu de service et les deux jeux suivants pour ainsi mener 3-0. Malgré le gain du jeu suivant, son adversaire n’a jamais su revenir dans le match et s’est finalement incliné 6-1.

Sa place dans le top 100 à sauver

En France, Goffin doit retrouver de la confiance, engranger des victoires mais également des points. Lundi prochain, le 95e joueur mondial va perdre 105 points sur les 115 obtenus suite à son huitième de finale à Madrid l’an dernier. Virtuellement, il se retrouve d’ailleurs seulement à la 116e place mondiale. Pour rester dans le top 100, le Liégeois devra, au moins, atteindre la finale à Aix-en-Provence. La pression sera donc maximale avant son huitième de finale face à Mikael Ymer. Cet adversaire devrait lui rappeler de bons souvenirs puisqu’il s’était imposé face à lui en finale du challenger Louvain-la-Neuve lors de leur seul affrontement.