Roland-Garros : voici la longue liste des Belges qualifiés

La densité sera plus grande dans les qualifs avec dix Belges repris. Six chez les hommes : Zizou Bergs (ATP 132), Kimmer Coppejans (ATP 178), Joris De Loore (ATP 198), Raphael Collignon (ATP 211), Gauthier Onclin (ATP 214), Michael Geerts (ATP 216) et quatre chez les femmes : Greet Minnen (WTA 173), Yanina Wickmayer (WTA 188), Marie Benoit (WTA 190) et enfin Magali Kempen (WTA 196).

