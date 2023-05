La chronique de Dominique Monami : “Sans les juges de ligne, on n’aurait pas connu le même John McEnroe”

Si je jouais encore au tennis, je penserais certainement comme cela car avec ce changement, tu ne laisses plus la place aux erreurs et aux prises de tête. Je comprends qu’on modernise le tennis. Par contre, encore une chance que la technologie n’était pas présente il y a plusieurs dizaines d’années car on n’aurait pas connu le même John McEnroe. On ne verra plus Novak Djokovic être disqualifié pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne ou Serena Williams insulter une responsable des fautes de pied.

Le rôle joué par les juges de ligne est différent selon les surfaces. Quand tu joues sur le gazon, tu ne vois aucune marque. Sur dur, parfois tu vois quelque chose. Sur la terre battue, c’est là que la différence est la plus grande. C’est là que les discussions peuvent naître par rapport à une balle qui a touché, ou pas, une ligne. C’est parfois très, très compliqué de juger le “in” ou le “out”. En fait, je trouve que la présence des juges de ligne et du système vidéo en même temps, c’est bien. Si tu as un doute, tu fais appel aux images et cela apporte au match un peu de suspense et des moments sympathiques. Quand tu n’auras plus que l’arbitrage électronique, ces instants vont disparaître. Ce sera “in” ou “out”, point à la ligne. Pour les juges de ligne, c’est quand même dommage de perdre leur métier parce que l’électronique va prendre le dessus. D’autant plus que ce poste est souvent une bonne formation pour ceux qui ambitionnent de devenir plus tard juge de chaise.

La question suivante pourrait être, pourquoi conserver les juges de chaise ? Avec ce nouveau système, ceux-ci devront gérer moins de frustration chez les joueurs. Par contre, leur rôle ne se résume pas à juste compter les points. Ils ont une mission bien plus importante dans la gestion des événements, notamment vis-à-vis du public. Celui-ci doit tout faire pour que la rencontre se dispute dans de bonnes conditions en gérant le comportement des joueurs mais aussi les différentes interactions qui peuvent naître sur un court. C’est un rôle psychologique. Comme joueuse, j’avoue que le nom de l’arbitre pouvait avoir un impact sur mon comportement. Surtout quand tu as connu des mauvaises expériences dans le passé. Tous les arbitres ne sont pas sympas, il y a des arrogants. Ce que j’aime dans le tennis, c’est la mixité. Des femmes dirigent des matchs d’hommes. Ce n’est pas mal, j’ai l’impression que les joueurs avec une femme sur la chaise canalisent plus leurs frustrations, leurs émotions.