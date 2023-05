Sans surprise, trois joueurs de football en composent le podium. Et c’est Cristiano Ronaldo qui arrive en tête du Top 10 avec 123,3 millions d’euros de gains estimés. Son passage de Manchester United au club saoudien d’Al-Nassr n’y est évidemment pas étranger. Le contrat fixe du Portugais de 38 ans et ses différents bonus tourneraient autour des 68 millions d’euros annuels, en plus des nouvelles opportunités marketing qui se sont ouvertes à lui grâce à son transfert.

En deuxième position, juste derrière avec 117,7 millions, on trouve l’Argentin Lionel Messi dont le contrat ne devrait pas être renouvelé du côté du Paris Saint-Germain en fin de saison. Le Français Kylian Mbappé, autre joueur du PSG, complète le trio avec 108,7 millions d’euros de gains sur les douze derniers mois.

Mais la grosse particularité de ce classement, c’est la neuvième position de Roger Federer. Le Suisse aurait palpé 86,1 millions d’euros sans même avoir posé un pied sur les courts en compétition officielle, son dernier match remontant à Wimbledon 2021. Retraité officiellement depuis septembre 2022 au terme de la Laver Cup et cette inoubliable rencontre de double disputée aux côtés de Rafael Nadal, c’est donc ici son ultime apparition dans le ranking des sportifs masculins les mieux payés.

D’après Forbes, mais sans donner plus de précisions, seuls 90 500 euros de ses bénéfices proviendraient du terrain, le reste étant donc issu de ses nombreux partenariats commerciaux et de ses affaires.

Une nouvelle collaboration avec un lunetier de luxe

Sa sympathie, sa popularité à travers le monde et son image de gendre idéal font de Roger Federer le sportif le plus bankable de sa génération.

Parmi la douzaine de ses – très généreux – sponsors, on peut citer Rolex, Mercedes-Benz, Crédit Suisse, Moët&Chandon, Lindt, Wilson ou encore la marque de vêtements japonaise Uniqlo. C’est avec cette dernière qu’il a signé, en 2018, un contrat de 300 millions de dollars étalés sur dix ans. Une signature qui avait scellé son divorce avec Nike, son équipementier et partenaire historique.

Et malgré son retrait sportif, la liste continue de s’allonger. La semaine dernière, le lauréat de 20 tournois du Grand Chelem a annoncé une nouvelle collaboration entre sa marque d’équipements sportifs, sobrement baptisée RF, et Oliver Peoples, un lunetier de luxe américain. La sortie de leur collection commune est prévue pour le printemps 2024.

L’homme de 41 ans sait également où et comment placer ses billes. En 2019, il a investi dans la start-up On Running, une marque suisse de baskets présente à l’époque dans une cinquantaine de pays. Il en a intégré le comité exécutif. Et depuis, il y aurait injecté 49 millions d’euros. L’entreprise est aujourd’hui cotée en Bourse et son chiffre d’affaires a dépassé pour la première fois le milliard d’euros en 2022.

Si le jeune retraité est un as du business, il a aussi le cœur sur la main. Depuis plus de vingt, la Fondation qui porte son nom s’engage à ce que les enfants défavorisés, d’Afrique principalement mais aussi de Suisse, obtiennent la chance d’avoir une bonne éducation. Fin 2022, 2 400 000 enfants avaient bénéficié des programmes mis en place par Roger Federer, sa famille et ses équipes.

Des gestes financiers plus sporadiques sont également réalisés. En mai 2022, Roger Federer et son épouse Mirka avaient annoncé offrir 500 000 dollars en faveur des enfants ukrainiens impactés par la guerre.

Un sacré gentleman…