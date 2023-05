WTA Saint-Malo: Greet Minnen passe aussi au 2e tour en double

Classée 61e mondiale en double, la Campinoise de 25 ans fait équipe en Bretagne avec la Néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 143). Le duo néerlandophone a mis 1h14 et deux manches, 6-1 et 7-6 (7/3), pour écarter l'Ouzbékistanaise Nigina Abduraimova et la Britannique Emily Webley-Smith.