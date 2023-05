WTA Saint-Malo : Ysaline Bonaventure éliminée au 2e tour par Elina Svitolina

Ancienne N.3 mondiale, lauréate de 16 titres sur le circuit WTA dont le Masters en 2018, Svitolina, 28 ans, avait quitté le circuit au printemps 2022 enceinte de son premier enfant, sa fille Skaï est née le 15 octobre. Elle est revenue sur le circuit en avril à Charleston et a ensuite disputé l'ITF W60 de Chiasso et le W100 d'Oeiras avec peu de résultat (une victoire en quatre matchs, au premier tour en Suisse contre la Roumaine Elena Gabriela Ruse).

Elle a ainsi reculé au 1.088e rang mondial. Bonaventure restait sur deux éliminations dès son premier match en qualification au WTA 1.000 de Miami et au 1er à l'ITF W60 de Croissy-Beaubourg. Plus tôt dans l'après-midi, Maryna Zanevska (WTA 75/N.3) a été éliminée par l'Américaine Katie Volymets (WTA 103) en trois manches 2-6, 6-4 et 7-5. Greet Minnen s'est qualifiée pour le 2e tour du double associée à la Néerlandaise Bibiane Schoofs, avec qui elle forme la 4e tête de série,aux dépens de l'Ouzbékhistanaise Nigina Abduraimova et la Britannique Webley-Smith 6-1, 7-6 (7/3).