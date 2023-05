L’autre regard : cette intelligence artificielle qui fait même taire les bad boys !

Tendu comme une corde à linge, le génial gaucher américain va, ce jour-là, sortir son plus bel arsenal de bad boy. Une balle jugée dehors par le juge de ligne le fit même carrément sortir de ses gonds avec, en toile de fond, ce fameux “But you cannot be serious” (“Mais vous n’êtes pas sérieux”) adressé, de l’ire plein le verbe, à l’arbitre. L’expression deviendra plus tard le titre de sa biographie. En vérité, McEnroe avait fait des juges de ligne de vrais partenaires virtuels de ses représentations. Et il jouait évidemment, plus ou moins consciemment, de cette relation si particulière. Un peu comme si la prise de bec faisait partie du scénario. À 64 ans, Big Mac dispute encore quelques exhibitions. Que ses admirateurs se rassurent : dans ce cas, il n’est pas question de remplacer l’arbitre par le robot…