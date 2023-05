Depuis huit ans et un voyage révélateur au Burundi, le natif de Lommel offre ses équipements aux jeunes du pays via un contact établi sur place en la personne de Marcel Van der Haegen, un Belge habitant la capitale Bujumbura. “Le projet est toujours en cours, explique-t-il auprès du site officiel de l’ATP Challenger Tour. Nous n’en sommes pas toujours conscients, mais on a parfois l’impression d’avoir peu alors qu’on a tellement. Vous grandissez dans une très bonne culture, dans un très bon pays et vous pensez que c’est tout à fait normal que vous ayez tous ces vêtements, chaussures, raquettes. Vous pouvez en recevoir quand vous voulez, avoir de la bonne nourriture à table tous les jours. Cela n’est pas courant (là-bas), ça m’a vraiment ouvert les yeux. Ils jouaient avec mes affaires, même si c’était cinq tailles trop grands, ils jouaient quand même avec. Cela m’a vraiment touché.”

Le mois dernier, a détaillé le joueur de 23 ans, un tournoi ITF féminin à 25 000 dollars était organisé au Burundi. L’une de ses amies, présente pour l’occasion, a alors pu constater que plusieurs jeunes de Bujumbura portaient ses vêtements et jouaient avec les raquettes qu’il avait données au fil des saisons. “J’ai définitivement assez de vêtements pour continuer à les envoyer chaque année”, poursuit Bergs.

Son équipementier basé au Japon et spécialisé dans le tennis, le badminton et le golf, s’est aussi engagé dans la voie. “Nous sommes vraiment reconnaissants que Yonex soit disposé à me soutenir, ainsi que le projet que j’ai, même s’il est très petit. C’est important pour moi de ne pas seulement prendre mais aussi de donner, car le tennis m’a beaucoup apporté. C’est ce que j’apprécie.”

Il s’inspire de son grand-père

Le vainqueur du Challenger 75 de Tallahassee (USA) au mois d’avril, est également revenu sur le décès de son grand-père, survenu alors qu’il se trouvait à Miami pour y disputer le tout premier Masters 1000 de sa carrière. “C’était mon plus grand fan, il m’envoyait des textos au terme de chaque rencontre, souligne le numéro 2 belge. Après chaque match, il me donnait une analyse complète de ce qui s’était passé et pointait les choses sur lesquelles travailler.”

Et d’évoquer les valeurs véhiculées par son grand-père dont il s’inspire aujourd’hui. “La première était la positivité. Il était toujours convaincu qu’il y avait quelque chose qui l’aiderait. Il n’était pas inquiet du tout, c’était un homme heureux. La seconde était la combativité, car il était toujours prêt à se battre. Il luttait depuis des années avec sa santé et pour tout ce qui se présenterait, il serait prêt à se battre et à faire tout ce qui était nécessaire. La troisième était axée sur les solutions. Il trouvait toujours des solutions dans son travail, en famille. Si quelque chose ne fonctionnait pas dans ma carrière, j’allais chez lui avec mes parents et nous en parlions. Il proposerait des solutions possibles. Ce sont de grandes valeurs à acquérir et à garder avec moi à l’avenir.”