La compagne de Tommy Paul, futur adversaire de David Goffin, confrontée au cannibalisme : “Il voulait manger mes côtes”

Mais cette dernière a aussi fait la Une des journaux people il y a quelques mois suite à ses déclarations concernant l’acteur Armie Hammer (The Social Network), son ancien compagnon accusé d’agressions sexuelles et de… cannibalisme. Interviewée par le Sun, la fondatrice de la marque Dairyboy déclara : “Il souhaitait manger mes côtes, il était obsédé par le sang, les os et les veines.” À l’aide d’un couteau, il lui aurait gravé la lettre “A” sur sa peau au-dessus de son os pubien, avant de lécher la plaie sanglante. Il s’en serait ensuite “vanté” devant ses amis. “Il me disait qu’il voulait un morceau de ma peau pour le manger. Parfois, il me mordait si fort que ma peau se déchirait.”

Le comédien lui aurait fait une autre révélation sur ses pratiques sexuelles hors normes. “Il m’a dit qu’il avait des mannequins en cire dans la cave de sa maison familiale, où il vivait avec sa femme, pour s’entraîner à attacher les corps avec des cordes. Cela m’a effrayée. C’était vraiment étrange. Je n’avais jamais entendu parler de cela auparavant.”

La vie doit être bien plus calme avec Tommy Paul. Les amoureux ont d’ailleurs loué un petit airbnb du côté d’Aix-en-Provence pour bien profiter de leur séjour en France.