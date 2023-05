Padel: nouveaux rebondissements dans la guerre des fédérations

En novembre dernier, la ministre des Sports, Valérie Glatigny avait suivi l’avis des experts pour attribuer la reconnaissance à l’AFT Padel. Dans la foulée, l’AFPadel avait introduit un double recours – devant le Gouvernement et le Conseil d’Etat – pour faire casser cette décision. Pourtant, le Conseil Supérieur des Sports avait été unanime au moment de remettre son avis.

Une demi-année plus tard, le dossier suit son cours. Les tensions restent vives. Selon nos sources, sollicité pour remettre un nouvel avis dans le cadre du recours devant le gouvernement, le Conseil Supérieur des Sports aurait pris une position diamétralement opposée à celle remise il y a six mois. Il se baserait notamment sur de nouvelles statistiques (nombre de membres, compétitions, clubs, etc.) fournies par l’AFPadel. L’AFT Padel n’a par contre, contrairement à novembre dernier, pas été auditionnée pour se défendre et faire valoir son point de vue, ce qui pourrait rendre l’avis juridiquement boiteux.

Dans le cadre de l’autre recours, il nous revient par ailleurs que l’auditeur du Conseil d’État aurait pour sa part recommandé de rejeter le recours en suspension de l’AFPadel. Si le Conseil d’Etat suit l’avis de son auditeur, la décision initiale et favorable à l’AFT Padel sera confirmée.

La ministre des Sports, qui déplore les fuites, ne se prononce évidemment pas sur ces faits. Elle tient par contre à rappeler qu’elle n’a aucun a priori sur les deux parties.

“Je n’ai aucune préférence, dit Valérie Glatigny. Mon souhait a toujours été de suivre l’avis des experts.” Cette ligne de conduite est cohérente, mais compliquée. En effet, si les informations sont confirmées, le Conseil Supérieur des Sports a non seulement changé radicalement son point de vue dans cette querelle qui ne sert pas l’intérêt du padel francophone, mais son avis pourrait aussi être vicié par l’absence d’audition de l’autre partie.

Au final, ce sera au Conseil d’État de trancher. “Je me rangerai à sa décision. Je rencontrerai par ailleurs prochainement l’AFT Padel et l’AFPadel en toute transparence”

Un épilogue est attendu pour la mi-juin, date à laquelle le Conseil d’Etat devrait se prononcer. “Ma seule volonté, c’est que le padel poursuive son développement”, conclut Valérie Glatigny.