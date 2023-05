Jusque-là, la double championne de Roland-Garros (2020 et 2022) est invaincue sur ocre, sa surface de prédilection, en 2023. Elle vient d'y aligner sa neuvième victoire en autant de matches. Idéal à un peu plus de trois semaines du Grand Chelem parisien (28 mai-11 juin).

Il s'agit de la quatrième finale de la saison pour la Polonaise de 21 ans, après Doha, Stuttgart (gagnées) et Dubaï (perdue).

Sabalenka, sacrée pour la première fois en Grand Chelem à l'Open d'Australie en janvier, atteint, elle, sa cinquième finale de l'année (pour deux titres) en sept tournois disputés. La Bélarusse, qui fête ses 25 ans vendredi, a déjà été titrée dans la capitale espagnole en 2021.

"Je veux vraiment avoir cette revanche", espère Sabalenka. "Ce serait vraiment génial de pouvoir battre une joueuse comme Iga sur terre battue." Swiatek s'était imposée 6-3, 6-4 sur l'ocre allemande en avril.

"A Stuttgart, je me suis précipitée, énervée, sur les balles courtes, j'ai trop tenté le coup gagnant. Cette fois, je jouerais avec plus de patience et j'attendrais la bonne balle pour finir le point", imagine Sabalenka. "C'est toujours un combat difficile contre Iga, j'y suis prête", promet-elle.

A un peu plus de trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin), Sabalenka confirme en tout cas sa très belle forme en 2023.

Déjà "avant l'Open d'Australie, j'étais devenue un peu plus calme sur le court, c'est peut-être l'âge... Mais après, tout a changé. J'ai l'impression d'être quelqu'un de différent, je vois le tennis différemment, j'ai tellement de confiance en moi-même en ce moment. L'Open d'Australie m'a vraiment changée", raconte-t-elle.

