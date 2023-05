Rafael Nadal forfait pour Rome : “Je suis désolé”

”Bonjour à tous ! Je suis désolé de vous annoncer que je ne pourrai pas être à Rome, a expliqué Nadal sur ses réseaux sociaux. Vous savez tous combien cela me fait mal de rater un autre tournoi qui a marqué ma carrière professionnelle et personnelle avec tout l’amour et le soutien des supporters italiens. Même si j’ai remarqué une amélioration ces derniers jours, il y a eu de nombreux mois sans pouvoir m’entraîner à un niveau élevé et le processus de réadaptation prend son temps et je n’ai pas d’autre choix que de l’accepter et de continuer à travailler. Un câlin à tous.”

Blessure au psoas

Blessé au psoas lors du dernier Australian Open, Nadal pourrait donc se présenter, si son corps le lui permet, à Roland-Garros (28 mai au 11 juin) sans aucun tournoi de préparation sur la terre battue et sans compétition depuis quatre mois. Ce qui ne lui est jamais arrivé dans sa carrière. Depuis plusieurs jours, il s’entraîne en moyenne une heure et demie quotidiennement dans son académie à Manacor. Selon certains médias espagnols, le médecin personnel de l’ancien numéro un mondial l’aurait consulté après la séance de ce vendredi. L’idée de se rendre à Rome et d’attendre la dernière minute pour acter son forfait a été envisagée mais cette option aurait ensuite été repoussée. L’objectif de Nadal étant toujours de remporter un 15e titre à Paris, il ne veut prendre aucun risque. Vu son recul au ranking mondial, il est actuellement 14e, s’il se présente à Roland-Garros, l’Espagnol pourrait se retrouver nez à nez avec une des quatre premières têtes de série dès le troisième tour. Le suspense demeure entier.