WTA Saint-Malo : Première finale WTA en simple et victoire en double pour Minnen

"Je pense que j'ai vécu une très belle journée", a confié Greet Minnen. "J'ai très bien joué, tant en simple qu'en double, affiché un très bon niveau de jeu. La finale du double a été très accrochée, mais la réussite était de notre côté. En simple, je suis parvenue à gagner 11 jeux d'affilée après une entame délicate. Le niveau que j'ai pu produire était très élevé. Volymets s'est ressaisie sur la fin et j'ai commis quelques fautes, ce qu'il faut accepter quand on joue vers l'avant, mais mon tennis agressif a porté ses fruits".

Il s'agira pour Minnen de la première finale en simple à ce niveau, elle qui compte 11 titres sur le circuit ITF. La native de Turnhout rencontre dimanche une autre Américaine, Sloane Stephens (N.1/WTA 48), 30 ans, lauréate de l'US Open 2017.

"Je suis très heureuse de me retrouver pour la première fois en finale d'un tournoi WTA. Qui plus est sur terre battue", a ajouté Minnen. "Ce n'est pas quelque chose que j'imaginais. En tout cas, pas directement. C'est la preuve que je peux très bien jouer sur cette surface. Je connais Stephens. Je l'ai encore rencontrée l'an dernier à l'US Open. J'avais malheureusement perdu en trois sets (1-6, 6-3, 6-3 au premier tour, ndlr). Ce sera un match dur, mais je n'aurai rien à perdre. Et je vais tout donner".