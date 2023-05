Pas de repos pour Carlos Alcaraz qui ira à Rome : “Je veux jouer ce tournoi depuis que je suis gamin”

Mais Carlos Alcaraz est aussi depuis un mois le joueur le plus performant. Il prépare pour le moment Roland-Garros comme le réalisait à sa grande époque, Rafael Nadal, en décrochant titre sur titre dans les tournois de préparation au Grand Chelem français. Sujet à de petites blessures depuis la fin de la saison dernière, la prudence aurait pu pousser le jeune joueur de 20 ans à ne pas se rendre au Masters 1 000 de Rome, cette semaine, pour se reposer. Mais l’appétit féroce du natif d’El Palmar en a décidé autrement.

"L'an dernier j'avais décidé de me reposer avant Roland."

La présence de Novak Djokovic au Foro Italico n’inquiète pas le joueur de Juan Carlos Ferrero dans sa quête de performance. L’Espagnol, qui a fêté ses 20 ans la semaine dernière, semble suivre sa route sans trop se tracasser des adversaires ou du poids des comparaisons incessantes avec Rafael Nadal. Pour le futur, la seule chose qui lui fait un tantinet peur, ce sont les blessures.

”Il faut essayer de prendre soin de soi au maximum. Le problème mental d’être fatigué de gagner, de voyager ou de jouer au tennis ne m’inquiète pas parce que je sais que cela ne m’arrivera pas. Ce qui peut m’inquiéter à l’avenir, c’est la question des blessures, c’est ce dont nous allons essayer de nous occuper avec mon équipe. Chaque jour, il faudra prendre du temps pour me détendre. Les petits désagréments qui surviennent, ce qui est normal pour un joueur de tennis, nous tenterons d’en prendre soin au maximum. C’est la seule chose qui pourrait m’inquiéter, entre guillemets, à l’avenir.”

guillement ”Il faut pouvoir gagner des matchs sans être bon.”

Car malgré tous les succès déjà décrochés et les records de précocité déjà battus, Carlos Alcaraz est encore un joueur en construction. Il a d’ailleurs retenu deux enseignements de sa victoire à Madrid. Premièrement, il est capable de remporter des matchs sans bien jouer. Deuxièmement, il a prouvé en finale face à Jan-Lennard Struff sa capacité à contrer un joueur très offensif et agressif.

”Je connaissais son jeu, je savais qu’il proposerait un tennis agressif, avec des services puissants suivis de montées au filet. Je savais aussi qu’il mettrait de la pression sur mes engagements. Pour le battre, je devais être très concentré. L’objectif était de le faire jouer un maximum sur ses services sans le laisser développer son jeu. C’était compliqué, je l’avoue, mais rien de sa part ne m’a surpris. Maintenant, j’appartiens au cercle des joueurs qui, quand ils ne jouent pas bien, sont capables de gagner des matchs. Nous avons discuté de cela avec mon équipe. Sur une saison, dans 80 % des matchs, tu ne joues pas au niveau que tu souhaiterais. En fait, ces jours coûtent double. Il faut savoir vaincre même dans des matchs moins brillants. C’est ce qui te permet d’acquérir une certaine constance.”

Devenu une idole pour de nombreux jeunes joueurs, Carlos Alcaraz leur a transmis un message après son deuxième sacre à Madrid, le quatrième de sa saison : “Profitez, profitez du voyage. Pour avoir une chance de réussir, il faut de la passion et l’envie de travailler dur. En ce qui me concerne, il y a eu de nombreux jours où je n’ai pas eu envie de m’entraîner. Mais ces jours-là sont ceux qui comptent le plus. Il faut y mettre une bonne attitude et de la passion. Et surtout, écoutez aussi ceux qui savent.”

Voilà des paroles bien sages qui sortent de la bouche du futur numéro un mondial.