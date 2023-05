Plus personne n’arrête Carlos Alcaraz, vainqueur du Masters 1 000 de Madrid : “C’est spécial de gagner devant ma famille et mes amis”

Pourtant, tout n’a pas été facile pour le nouveau chouchou du tennis espagnol. Après avoir enlevé le premier set sans proposer son meilleur tennis face à un joueur allemand qui l’agressait rapidement en retour de service, le natif d’El Palmar a vu le très puissant et offensif Struff revenir à sa hauteur à une manche partout. Mais comme un vieux briscard du circuit, Carlos Alcaraz a trouvé les ressources pour s’imposer.

”C’est spécial pour moi de gagner à Madrid devant mon public, mes amis et ma famille. C’est fort au niveau des émotions. Dans cette finale, je suis tombé sur un très bon joueur qui m’a empêché de développer mon jeu. Dans le deuxième set, j’ai eu des balles de break mais je ne suis pas parvenu à les concrétiser et je me retrouve à un set partout. Dans mon esprit, je suis resté positif. C’était la seule manière pour m’imposer.”

Consultante sur Eurosport, Justine Henin a relevé un point important par rapport au succès de l’Espagnol : “Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il était le grand favori mais qu’un piège l’attendait avec un Struff qui n’avait rien à perdre. Carlos Alcaraz n’est pas tombé dedans tout en portant le tournoi où il était la grande star.”

Ce dixième titre dans sa carrière, c’est le quatrième en Masters 1 000 pour Carlos Alcaraz qui disputait sa quatrième finale dans une telle épreuve. Avec ce succès, le joueur de Juan Carlos Ferrero a aligné une 21e victoire consécutive en Espagne avec le doublé Barcelone-Madrid en 2022 et 2023.