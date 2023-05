Ni Roland Garros, ni Wimbledon, ni US Open pour Van Uytvanck toujours blessée au dos

"Il n'y aura pas de Roland Garros, ni de Wimbledon et d'US Open pour Alison. Malheureusement", a expliqué René Van Uytvanck. "Elle souffre d'une double hernie dans le bas du dos et c'est un peu la procession d'Echternach à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'amélioration. On essaie de faire tout ce que l'on peut, mais la situation n'évolue pas comme on l'espère. Elle a toujours des douleurs. Elle peut faire du vélo, un peu de course à pied et effectue énormément d'exercices de renforcement, mais pour l'instant, cela n'a pas l'effet escompté. Elle n'a toujours pas pu reprendre la raquette, c'est aussi simple que cela. C'est un vrai coup dur. »