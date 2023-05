Alexander Zverev, futur adversaire de Goffin à Rome, à la recherche de sa meilleure forme : “Pas une partie de plaisir”

À lire aussi

" Madrid n’a pas été très bon. Alcaraz est l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement, cela ne fait aucun doute, mais j’ai mal joué, je n’ai pas montré un bon niveau. D’une manière ou d’une autre, je dois affronter ces joueurs, mais malheureusement mon niveau n’est pas celui que j’avais l’habitude de montrer sur la terre battue ces dernières années. Cependant, avec Rome, c’est une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité. J’espère faire mieux, car Madrid n’a pas été facile du tout. Je n’ai pas pris de jours de repos, je suis rentré chez moi mardi soir et j’ai commencé à m’entraîner mercredi. J’essaie de me remettre en forme, ce n’est pas une partie de plaisir pour moi. Je veux me mesurer aux meilleurs et gagner des tournois, et c’est quelque chose que je ne fais pas en ce moment. J’espère juste revenir à mon meilleur niveau.”

Lors des deux derniers affrontements entre Goffin et Zverev à Monte-Carlo en 2021 et à Halle en 2019, c’est notre compatriote qui s’est imposé.