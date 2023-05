Hopman Cup: Carlos Alcaraz sur la route de David Goffin

Le tirage au sort de la Hopman Cup, compétition mixte par équipe qui se déroulera à Nice du 19 au 23 juillet a été effectué. La Belgique, représentée par Elise Mertens et David Goffin, évoluera dans le groupe de la Croatie et de l’Espagne. Le jeudi 20 juillet, nos représentants défieront la Croatie de Donna Vekic et Borna Coric. Le lendemain, jour de la fête nationale belge, c’est l’Espagne de Carlos Alcaraz et Paula Badosa qui se présentera devant David Mertens et Elise Mertens.