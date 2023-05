On a vu le deuxième épisode de “Kim Clijsters : come back home” : “Je dois maigrir, j’ai mal aux genoux, aux chevilles”

Ce deuxième épisode évoque la période entre juin et fin août 2019. Le fil conducteur demeure la difficulté pour la Limbourgeoise de retrouver un corps en adéquation avec celui d’une athlète professionnelle, ce qui est loin d’être facile après trois accouchements, mais aussi comment gérer cette tentative de come-back tout en assurant son rôle de mère.

”65% maman, 35 % joueuse”

”Pour le moment je suis 65 % maman et 35 % joueuse de tennis”, évoque d’ailleurs Kim Clijsters tout en avouant à sa diététicienne : “Je dois maigrir, j’ai mal aux genoux et aux chevilles. Mon objectif, c’est l’Australian Open 2020.”

Malgré des séances de vélos, des joggings et du stretching, on se rend vite compte que le pari de notre compatriote semble bien compliqué à réussir. Quand elle commente Roland-Garros pour Eurosport et Wimbledon pour la BBC, on voit des étoiles dans les yeux de notre compatriote qui verse même quelques larmes quand Simona Halep est sacrée sur l’herbe londonienne. “Une sensation merveilleuse.”

Mais la nouvelle Kim Clijsters n’est plus la même. Le tennis n’est plus la seule priorité dans sa vie. Quand elle travaille, ses enfants ou son chien, Oscar, ne sont jamais loin et lors d’une séance avec son entraîneur, Carl Maes, on voit une Kim Clijsters demander à quelle heure la séance se termine car elle doit se rendre au marché pour son papy. Son coach a d’ailleurs remarqué un changement chez Kim : “Tu es devenue plus empathique, tu t’es excusée dix fois pendant l’entraînement, tu dois arrêter de t’excuser, on emmerde l’autre camp.”

”Quatre mois de travail pour une demi-seconde”

Cet épisode se termine à Belmar dans le New Jersey où Kim repasse un test physique de sprints entre des cônes d’une quinzaine de secondes. Un exercice où elle va améliorer son temps de 86 centièmes. Pas de quoi lui donner le sourire : “quatre mois de travail pour une demi-seconde, c’est décevant.” La séance tennistique n’allait pas relever l’ambiance générale : “Je ne suis pas contente de mon niveau.”