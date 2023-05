WTA Rome : Aryna Sabalenka, lauréate à Madrid, s'incline d'emblée à Rome

Plus tôt dans la soirée, l'Américaine Jessica Pegula, 3e joueuse mondiale, a aussi été renvoyée chez elle après sa défaite au 2e tour contre sa compatriote Taylor Townsend, 168e et issue des qualifications, 6-2, 3-6 et 6-3. Townsend avait battu Ysaline Boinaventure au premier tour. La Polonais Iga Swiatek, N.1 mondiale et tenante du titre, ne sera pas en action avant vendredi. Elle affrontera la Russe Anastasiya Pavloyuchenkova (WTA 506), elle aussi au 2e tour.