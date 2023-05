”Tout va bien. Il y a toujours quelques petites choses qui me gênent, mais c’est normal. Et puis, quand on n’a plus 25 ans, je pense qu’on ressent plus les choses. Il faut un peu plus de temps, j’imagine, pour récupérer. Mais je me sens bien.”

guillement "Carlos Alcaraz mérite sa future place de numéro un mondial"

Naturellement, le Serbe a été questionné sur la place de numéro un mondial qu’il va perdre le lundi 22 mai au profit de Carlos Alcaraz : “C’est étonnant que nous n’ayons pas été dans un même tableau depuis le début de la saison. Mais c’est dû aux circonstances, de son côté comme du mien. Il va redevenir numéro un mondial après ce tournoi de Rome. Et il le mérite. Il joue un tennis impressionnant. Il est le joueur à battre sur cette surface, sans aucun doute. Évidemment, tout dépend également de la présence ou non de Rafael Nadal à Roland-Garros. Mais Alcaraz est l’un des principaux favoris sans le moindre doute. Nous ne nous sommes rencontrés qu’une seule fois, l’an dernier à Madrid avec une victoire de l’Espagnol (7-6, 5-7, 6-7)."

Un autre Espagnol qui est au centre de l’actualité, c’est Rafael Nadal. Tout le monde se pose la question de savoir si l’homme aux quatorze titres à Roland-Garros, qui n’a plus joué depuis l’Australian Open, sera présent à Paris dans un peu plus de deux semaines. Novak Djokovic, lui, préfère se concentrer sur sa personne.

”La présence ou non de Rafa à Paris ne changerait rien en ce qui concerne ma préparation. Et je fais tout pour y jouer à mon meilleur niveau. Mais, bien sûr, son absence à Roland-Garros affecterait le monde du tennis et le tournoi en raison de son histoire à Paris et, plus généralement, en raison de ce qu’il a accompli dans sa carrière et de l’impact qu’il a eu sur notre sport. J’ai vu des vidéos de ses entraînements, j’ai vu qu’il essayait d’être prêt pour Roland-Garros. Nous verrons. Je ne suis pas dans ses chaussures, pas dans sa peau. Je ne sais pas ce qu’il ressent. Mais je suis certain qu’il fait tout pour y être.”

Tout comme Novak Djokovic qui rêve d’un troisième sacre à la Porte d’Auteuil. Un succès qui lui permettrait de prendre les devants dans le classement du plus grand nombre de titres en Grand Chelem avec 23 unités pour 22 à Rafael Nadal et 20 au retraité des courts, Roger Federer.