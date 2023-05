Novak Djokovic, toujours avec une coudière, s’impose à Rome : “Ce tournoi représente un tremplin pour Roland-Garros”

Alors qu’il avait annoncé en conférence de presse que sa blessure au coude allait mieux, l’actuel numéro un mondial a remis autour de son articulation une protection dès la perte du premier jeu. Preuve que la gêne est encore bien présente. Pendant toute cette première manche, c’est un Novak Djokovic très tendu qui est apparu devant les yeux de centaines de tifosi. En manque de repères, le Serbe ne maîtrisait pas les échanges et ce n’est qu’au tie-break, en prenant les quatre derniers points (7-5), qu’il remportait ce set.

Ensuite, on a vu un Novak Djokovic de mieux en mieux placé avec des coups bien plus tranchants. Ce rythme plus élevé fit craquer Tomas Martin Etcheverry qui n’avait plus dans ce second set que son courage à opposer au natif de Belgrade (6-2) qui défiera Grigor Dimitrov au troisième tour.

”La compétition me manquait, expliqua Novak Djokovic. Historiquement, dans ma carrière, Rome est un tournoi qui m’a bien réussi, j’y ai gagné plein de belles victoires, je l’ai beaucoup remporté (NdlR : six fois) et j’ai joué plusieurs finales. C’est le tournoi sur terre battue qui me réussit le mieux et c’est le plus important juste avant Roland-Garros. J’espère que cette année encore, il me servira de tremplin pour Paris où je veux jouer à mon meilleur niveau. Rome est un long tournoi et il y a beaucoup de très bons joueurs dans le tableau.”