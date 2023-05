WTA Rome: Kimberley Zimmermann qualifiée pour le 2e tour du double

Kimberley Zimmermann a franchi avec succès le premier tour du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Rome. Samedi, sur la terre battue du Foro Italico, la Bruxelloise de 27 ans, classée 40e mondiale en double et sa partenaire ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 58) ont battu 7-6 (7/3), 3-6, 10/6 la paire composée de la Taïwanaise Su-Wei Hsieh et de la Tchèque Barbora Strycova, deux anciennes N.1 mondiales en double, aujourd'hui âgées de 37 ans et classées 355e WTA, au terme d'un match perturbé par la pluie. La rencontre a duré 1 heure et 43 minutes.