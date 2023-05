Défaite inattendue pour Carlos Alcaraz à Rome : “Impossible de suivre son niveau”

"Je ne m'attendais pas à une telle cadence."

Bon perdant, celui qui doit prendre la relève de Rafael Nadal dans le cœur des fans de tennis dans son pays, a avoué qu’il ne s’attendait pas à une telle physionomie de match. “J’allais bien avant d’arriver ici. Bien sûr, j’ai été très surpris par son tennis. Son niveau était très, très élevé. Je suis sûr qu’il entrera très bientôt dans le top 100. J’étais physiquement prêt mais je ne me sentais tout simplement pas à l’aise sur le court. Mon adversaire a été agressif tout le temps, jouant à l’intérieur tout le temps. J’ai eu du mal à rentrer dans le jeu, dans les échanges. J’ai fait beaucoup d’erreurs que je ne fais pas habituellement. Évidemment, cela peut arriver, il faut apprendre à gérer ces situations. Je n’ai pas trop bien joué et lui a évolué à un très haut niveau, que je n’ai pas pu suivre. Je ne m’attendais pas à une telle cadence de sa part tout au long du match. J’ai essayé de me battre jusqu’à la dernière balle, mais cela n’a pas suffi.”

Cette défaite pourrait au final s’avérer une bonne chose pour Alcaraz qui va profiter d’un plus grand laps de temps pour préparer Roland-Garros : “Je vais me reposer un peu, j’ai besoin de quelques jours de repos. J’ai vraiment besoin de quelques jours pour me remettre les idées en place, pour être frais pour Roland-Garros. Ensuite, bien sûr, m’entraîner. Si je veux aller à Paris dans une bonne forme, je dois m’entraîner pour être meilleur. Ces dernières semaines, je n’ai pas pu m’entraîner plus de trois ou quatre jours consécutivement. J’ai tellement joué. Cela va vraiment m’aider d’avoir des jours à la maison pour m’entraîner et me préparer pour Roland-Garros.”