La chronique de Dominique Monami : “Suivez les qualifications de Roland-Garros”

Une raison de plus de se rendre à Roland-Garros, la semaine prochaine, c’est le nombre de joueurs belges présents. On retrouvera sur les courts dix de nos compatriotes. C’est une belle délégation avec Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Joris De Loore, Raphael Collignon, Gauthier Onclin, Michael Geerts, Greet Minnen, Yanina Wickmayer, Marie Benoit et Magali Kempen. Plusieurs peuvent espérer sortir de ces qualifications. Recevoir le soutien des fans belges sur les courts annexes de la Porte d’Auteuil serait une bonne chose pour eux. Pour Onclin et Collignon, ce sera leur première participation à un Grand Chelem. Le stress sera peut-être un peu présent, d’autant plus qu’ils vont jouer à Paris et pas à Melbourne ou New York. Qu’on le veuille ou non, Roland-Garros, de par sa proximité avec la Belgique, conserve une place particulière dans l’esprit des joueurs et des supporters. Les attentes sont plus grandes.

Pour les athlètes qui n’appartiennent pas au top 150 mondial, jouer les qualifications d’un Grand Chelem représente aussi une bonne opération financière. Un premier tour rapporte 16 000 euros, un deuxième, 22 000 et un troisième, 34 000. Ce sont des sommes que tu ne touches pas souvent quand tu évolues sur le circuit secondaire. Pour certains, cela représente une bouffée d’oxygène financière importante pour boucler le budget d’une saison. Et si tu parviens à sortir des qualifs, tu vas chercher 69 000 euros au premier tour du tableau principal. Sportivement, je peux aussi vous dire qu’un joueur qui se situe entre le top 50 et le top 100 n’est pas toujours heureux de tomber sur un qualifié au premier tour d’un Grand Chelem. Ce dernier va se présenter avec une belle dose de confiance, puisqu’il reste sur trois succès, et un bon rythme dans les jambes sans être spécialement fatigué car il aura profité de plages de repos. Sur un Grand Chelem, on joue un match tous les deux jours en moyenne. C’est pour cela qu’on assiste souvent à des surprises en début de quinzaine.